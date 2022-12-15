***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.12.2022 11:35
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
AHMED KEREM KAPANCI Focus Global Project Yönetici Ortak, Mineks Yapılandırılmış Finans Hizmetleri Ceo , Pardus Girişim Ser.Yat.Ort.A.Ş. Yönkur Üyesi 20
ŞABAN ORÇUN KALKAN Rta Laboratuvarları Biy.Ürün.İlaç San. A.Ş. YönKur Üyesi ve Genel Müdürü. Güler Yatırım Holding A.Ş.Yönkur Üyesi 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087464
BIST
12:505.214
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 147,16
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
12:5018,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
12:5019,8244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0750
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
12:501.066,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,36
|Açılış
|: 1.066,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler12:50
|ULAS
|11,22
|4.692.010
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|145.765.465
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|427.188
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.517.037.084
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|465.704.904
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|248.520.675
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,17
|181.585.717
|% -9,85
|
|PAGYO
|31,94
|8.638.936
|% -5,50
|
|SILVR
|20,14
|159.950.537
|% -3,64
|
|THYAO
|141,60
|3.388.429.668
|% 3,36
|
|ASELS
|58,70
|3.135.339.011
|% 4,08
|
|AKBNK
|18,32
|2.770.923.087
|% 5,96
|
|ISCTR
|12,04
|2.651.587.976
|% 7,79
|
|ENKAI
|25,62
|2.517.037.084
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,90
|835.938.646
|% 6,62
|
|EKGYO
|8,09
|2.257.890.771
|% 1,76
|
|ISCTR
|12,04
|2.651.587.976
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,30
|1.836.456.392
|% 6,50
|
|YKBNK
|11,81
|1.830.327.669
|% 6,21
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6466
|18,6492
|% 0,15
|
|Euro
|19,8055
|19,8244
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,9362
|23,0512
|% -0,60
|
|Frank
|19,9855
|20,1059
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9456
|4,9704
|% 0,14
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-28,15
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|-14,51
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.201
|7.250
|-78,00
|
|Yarım
|3.487
|3.545
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,88
|-0,44
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|-0,66
|