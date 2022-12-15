***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev AraçlarAHMED KEREM KAPANCI Focus Global Project Yönetici Ortak, Mineks Yapılandırılmış Finans Hizmetleri Ceo , Pardus Girişim Ser.Yat.Ort.A.Ş. Yönkur Üyesi 20ŞABAN ORÇUN KALKAN Rta Laboratuvarları Biy.Ürün.İlaç San. A.Ş. YönKur Üyesi ve Genel Müdürü. Güler Yatırım Holding A.Ş.Yönkur Üyesi 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087464BIST