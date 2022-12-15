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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.12.2022 11:35
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
AHMED KEREM KAPANCI Focus Global Project Yönetici Ortak, Mineks Yapılandırılmış Finans Hizmetleri Ceo , Pardus Girişim Ser.Yat.Ort.A.Ş. Yönkur Üyesi 20
ŞABAN ORÇUN KALKAN Rta Laboratuvarları Biy.Ürün.İlaç San. A.Ş. YönKur Üyesi ve Genel Müdürü. Güler Yatırım Holding A.Ş.Yönkur Üyesi 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087464


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BIST En Aktif Hisseler12:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 11,22 4.692.010 % 10,00  
UZERB 196,90 609.406 % 10,00  
OZSUB 26,42 145.765.465 % 9,99  
PLTUR 11,01 427.188 % 9,99  
ENKAI 25,62 2.517.037.084 % 9,96  
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12:50 Alış Satış %  
Dolar 18,6466 18,6492 % 0,15  
Euro 19,8055 19,8244 % -0,38  
Sterlin 22,9362 23,0512 % -0,60  
Frank 19,9855 20,1059 % -0,51  
Riyal 4,9456 4,9704 % 0,14  
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12:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 -28,15  
Altın Gr. 1.067 1.067 -14,51  
Cumhuriyet 7.160 7.268 -89,00  
Tam 7.201 7.250 -78,00  
Yarım 3.487 3.545 -38,00  
Çeyrek 1.749 1.772 -19,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,12 -0,80  
Gümüş Gr. 13,87 13,88 -0,44  
B. Petrol 82,04 82,04 -0,66  
Seans Raporu 12:50
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