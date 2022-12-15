***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.12.2022 11:36
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
AHMED KEREM KAPANCI Focus Global Project Yönetici Ortak, Mineks Yapılandırılmış Finans Hizmetleri Ceo, Pardus Girişim Ser.Yat.Ort.A.Ş.Yönkur Üyesi 20
ŞABAN ORÇUN KALKAN Rta Laboratuvarları Biy.Ürün.İlaç San. A.Ş. YönKur Üyesi ve Genel Müdürü. Güler Yatırım Holding A.Ş.Yönkur Üyesi 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087465
BIST
12:545.216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 149,73
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
12:5418,6486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
12:5419,8314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0680
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
12:541.066,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,69
|Açılış
|: 1.066,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ULAS
|11,22
|4.692.077
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|145.809.243
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|428.994
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.517.578.102
|% 9,96
|
|RALYH
|43,70
|465.828.793
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|248.761.536
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,17
|187.369.335
|% -9,85
|
|PAGYO
|31,94
|8.638.936
|% -5,50
|
|SILVR
|20,14
|160.550.734
|% -3,64
|
|THYAO
|141,60
|3.417.345.329
|% 3,36
|
|ASELS
|58,70
|3.146.512.613
|% 4,08
|
|AKBNK
|18,31
|2.779.851.828
|% 5,90
|
|ISCTR
|12,04
|2.662.876.390
|% 7,79
|
|ENKAI
|25,62
|2.517.578.102
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,90
|836.676.821
|% 6,62
|
|EKGYO
|8,08
|2.287.257.391
|% 1,64
|
|ISCTR
|12,04
|2.662.876.390
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,25
|1.858.215.125
|% 6,03
|
|YKBNK
|11,81
|1.840.803.262
|% 6,21
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6477
|% 0,14
|
|Euro
|19,8114
|19,8288
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,9467
|23,0618
|% -0,56
|
|Frank
|19,9865
|20,1069
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,15
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,07
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,36
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.195
|7.245
|-83,00
|
|Yarım
|3.484
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,48
|