***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.03.2023 13:53
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 23 Düzey 3- Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FURKAN AÇAR FON UZMAN 0 212 371 18 05 facar@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126971
BIST
16:304.947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 40,10
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:3019,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:3020,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0429
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:301.188,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.188,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:30
|BRYAT
|806,30
|105.232.066
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|4.441.451
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.582.430
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.578.573
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.774.114
|% 9,98
|
|GEREL
|14,67
|159.655.703
|% -8,20
|
|SEKUR
|18,01
|32.086.719
|% -7,88
|
|EMKEL
|12,29
|75.761.222
|% -6,82
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|161,90
|145.379.618
|% -6,04
|
|ASTOR
|65,50
|5.684.989.092
|% 3,97
|
|GOKNR
|25,08
|2.577.528.710
|% 1,54
|
|EREGL
|36,82
|2.502.107.718
|% -0,54
|
|THYAO
|124,00
|2.486.143.767
|% 0,08
|
|ISCTR
|13,54
|1.942.390.324
|% -0,73
|
|EKGYO
|6,73
|959.784.387
|% 2,28
|
|ISCTR
|13,54
|1.942.390.324
|% -0,73
|
|YKBNK
|10,33
|1.103.116.048
|% 0,39
|
|GOKNR
|25,08
|2.577.528.710
|% 1,54
|
|KRDMD
|18,70
|1.644.390.769
|% 1,96
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0346
|19,0396
|% 0,10
|
|Euro
|20,5257
|20,5359
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,2647
|23,3813
|% 0,37
|
|Frank
|20,5394
|20,6631
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0530
|5,0784
|% 0,06
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,51
|
|Cumhuriyet
|8.034
|8.155
|-29,00
|
|Tam
|8.050
|8.129
|5,00
|
|Yarım
|3.946
|3.978
|2,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.989
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,13
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 47 artarak (% 0.67 ) 4, 441
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BRYAT, TGSAS, ONCSM, SMART, CRDFA, AZTEK, DGGYO, YAPRK, ENSRI
-
16:43
TGSAS, ALFAS, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
AKMGY, ESCAR, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem