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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.03.2023 13:55
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 23 Düzey 3- Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FURKAN AÇAR FON UZMAN 0212 371 18 05 facar@a1portfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126974


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BIST En Aktif Hisseler16:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 28,38 4.411.822 % 10,00  
AKFYE 15,76 4.771.356 % 9,98  
ENSRI 21,88 18.510.353 % 9,95  
ONCSM 133,80 59.804.974 % 9,94  
AZTEK 25,90 87.194.616 % 9,93  
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16:29 Alış Satış %  
Dolar 19,0268 19,0462 % 0,14  
Euro 20,5332 20,5443 % 0,25  
Sterlin 23,2680 23,3847 % 0,39  
Frank 20,5406 20,6644 % -0,03  
Riyal 5,0532 5,0786 % 0,07  
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16:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -0,38  
Altın Gr. 1.188 1.188 0,47  
Cumhuriyet 8.028 8.149 -35,00  
Tam 8.048 8.127 3,00  
Yarım 3.945 3.977 1,00  
Çeyrek 1.973 1.988 0,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 -0,06  
Gümüş Gr. 13,67 13,69 -0,02  
B. Petrol 75,77 75,77 0,45  
Seans Raporu 16:29
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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