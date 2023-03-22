***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.03.2023 13:58
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FURKAN AÇAR FON UZMAN 0 212 371 18 05 facar@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126979
BIST
16:314.949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 42,38
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:3119,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:3120,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0444
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:311.188,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.188,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IDEAS
|28,38
|4.441.451
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|105.061.937
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.582.430
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.578.573
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.773.200
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,99
|31.818.645
|% -7,98
|
|GEREL
|14,79
|157.790.594
|% -7,45
|
|EMKEL
|12,29
|75.745.712
|% -6,82
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|161,60
|143.941.503
|% -6,21
|
|ASTOR
|65,35
|5.617.744.745
|% 3,73
|
|GOKNR
|25,18
|2.567.624.837
|% 1,94
|
|EREGL
|36,82
|2.487.219.452
|% -0,54
|
|THYAO
|124,00
|2.476.178.785
|% 0,08
|
|ISCTR
|13,53
|1.932.131.008
|% -0,81
|
|EKGYO
|6,72
|955.601.045
|% 2,13
|
|ISCTR
|13,53
|1.932.131.008
|% -0,81
|
|YKBNK
|10,32
|1.097.148.361
|% 0,29
|
|GOKNR
|25,18
|2.567.624.837
|% 1,94
|
|KRDMD
|18,73
|1.628.928.839
|% 2,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,35
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.047
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,46
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 47 artarak (% 0.67 ) 4, 441
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BRYAT, TGSAS, ONCSM, SMART, CRDFA, AZTEK, DGGYO, YAPRK, ENSRI
-
16:43
TGSAS, ALFAS, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
AKMGY, ESCAR, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem