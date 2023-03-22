***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.03.2023 14:04
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 23 Düzey 3 - Türev Araçlar
AHMED KEREM KAPANCI Focus Global Project Yönetici Ortak, Mineks Yapılandırılmış Finans Hizmetleri Ceo, Pardus Girişim Ser.Yat.Ort.A.Ş.Yönkur Üyesi 20
ŞABAN ORÇUN KALKAN Rta Laboratuvarları Biy.Ürün.İlaç San. A.Ş. YönKur Üyesi ve Genel Müdürü. Güler Yatırım Holding A.Ş.Yönkur Üyesi 5
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 23 Düzey 3 - Türev Araçlar
ERDEN EMANET A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FURKAN AÇAR FON UZMAN 0 212 371 18 05 facar@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126983
BIST
16:314.949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 42,38
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:3119,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:3120,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0444
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:311.188,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.188,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IDEAS
|28,38
|4.441.451
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|105.061.937
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.582.430
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.578.573
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.773.200
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,99
|31.818.645
|% -7,98
|
|GEREL
|14,79
|157.790.594
|% -7,45
|
|EMKEL
|12,29
|75.745.712
|% -6,82
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|161,60
|143.941.503
|% -6,21
|
|ASTOR
|65,35
|5.617.744.745
|% 3,73
|
|GOKNR
|25,18
|2.567.624.837
|% 1,94
|
|EREGL
|36,82
|2.487.219.452
|% -0,54
|
|THYAO
|124,00
|2.476.178.785
|% 0,08
|
|ISCTR
|13,53
|1.932.131.008
|% -0,81
|
|EKGYO
|6,72
|955.601.045
|% 2,13
|
|ISCTR
|13,53
|1.932.131.008
|% -0,81
|
|YKBNK
|10,32
|1.097.148.361
|% 0,29
|
|GOKNR
|25,18
|2.567.624.837
|% 1,94
|
|KRDMD
|18,73
|1.628.928.839
|% 2,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,35
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.047
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,46
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 47 artarak (% 0.67 ) 4, 441
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BRYAT, TGSAS, ONCSM, SMART, CRDFA, AZTEK, DGGYO, YAPRK, ENSRI
-
16:43
TGSAS, ALFAS, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
AKMGY, ESCAR, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem