***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2022 15:59
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7132,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,52
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,69
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,14
d) Diğer Giderler (%)
% 0,65
Açıklamalar
2.3 AYLIK FON TOPLAM GİDER ORAN VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI TABLOSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043114
BIST
17:232.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,13
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:2317,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0493
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:2317,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0689
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:23969,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,39
|Açılış
|: 969,10
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:21
|KONYA
|1.090,80
|81.672.334
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.423.453
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|26.731.446
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.249.231
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|22.080.569
|% -3,96
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|EUKYO
|3,24
|294.014
|% -2,99
|
|THYAO
|49,06
|3.492.758.424
|% 1,32
|
|SISE
|21,44
|1.133.694.987
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|1.108.615.955
|% -1,80
|
|TUPRS
|243,60
|1.007.800.012
|% -0,49
|
|SASA
|40,88
|730.698.763
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,83
|641.785.358
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|631.309.588
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|307.063.319
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,08
|616.953.443
|% 2,15
|
|ISCTR
|4,52
|342.792.474
|% 1,80
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2401
|17,2648
|% 0,29
|
|Euro
|17,5708
|17,6169
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6463
|20,7498
|% 0,90
|
|Frank
|17,6793
|17,7858
|% 0,11
|
|Riyal
|4,5865
|4,6095
|% 0,32
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|8,42
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.587
|-21,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,95
|