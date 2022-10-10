***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 13:12
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,17
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,17
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
85081,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 65,59
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,2
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,87
d) Diğer Giderler (%)
% 9,34
Açıklamalar
3.3 AYLIK FON TOPLAM GİDER ORAN VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI TABLOSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069729
BIST
13:313.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,97
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:3118,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0320
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:3118,0316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0701
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:311.003,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,08
|Açılış
|: 1.003,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,53
BIST En Aktif Hisseler13:31
|HUNER
|5,69
|143.070.919
|% 9,85
|
|KMPUR
|74,75
|112.389.883
|% 7,02
|
|ERCB
|41,24
|37.405.625
|% 6,78
|
|KCAER
|32,80
|167.813.478
|% 6,22
|
|GLCVY
|17,08
|25.985.007
|% 5,89
|
|DAPGM
|46,14
|11.582.349
|% -1,28
|
|KRPLS
|7,62
|66.255.162
|% -0,65
|
|INVES
|42,82
|2.770.128
|% -0,42
|
|KUVVA
|42,90
|264.936
|% -0,23
|
|ZEDUR
|23,20
|605.163
|% 0,35
|
|ASELS
|32,14
|1.298.243.167
|% 2,10
|
|HEKTS
|64,65
|1.103.606.568
|% -4,01
|
|EREGL
|30,66
|1.029.110.420
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,89
|757.402.722
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,80
|708.681.497
|% -0,47
|
|DOHOL
|5,35
|507.541.886
|% 0,38
|
|ISCTR
|8,33
|590.677.121
|% -0,24
|
|KRDMD
|12,89
|757.402.722
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,80
|708.681.497
|% -0,47
|
|ASELS
|32,14
|1.298.243.167
|% 2,10
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,5840
|% -0,17
|
|Euro
|18,0192
|18,0316
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,4955
|20,5983
|% -0,40
|
|Frank
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|Riyal
|1.003,1690
|1.003,3730
|% -1,10
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-15,30
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,75
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.741
|6.791
|-140,00
|
|Yarım
|3.285
|3.320
|-68,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|-0,73
|