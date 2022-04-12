***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA1 Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'un kuruluş izinleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019667BIST