***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.05.2022 11:38
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " A1 Portföy Birinci Serbest (TL) Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş olup 24.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 -21745 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir. Fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032278
BIST
11:392.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,75
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.384
11:3916,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2702
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
11:3917,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1597
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
11:39975,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,75
|Açılış
|: 975,98
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,22
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:39
|DAGHL
|27,06
|4.629.515
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|524.847.708
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|35.409.799
|% 9,97
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|18.049.953
|% 9,87
|
|DOGUB
|4,46
|15.546.375
|% -6,11
|
|SELVA
|8,83
|8.681.670
|% -6,06
|
|SEYKM
|7,38
|17.888.625
|% -4,03
|
|NUGYO
|5,89
|14.469.437
|% -3,92
|
|MEPET
|4,35
|3.853.724
|% -3,76
|
|SISE
|20,30
|955.160.750
|% 2,42
|
|GARAN
|14,66
|739.272.880
|% -1,00
|
|THYAO
|42,08
|733.150.241
|% -0,19
|
|ASELS
|23,52
|563.219.610
|% 1,99
|
|ARCLK
|74,40
|524.847.708
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,56
|189.247.391
|% 0,00
|
|GARAN
|14,66
|739.272.880
|% -1,00
|
|SISE
|20,30
|955.160.750
|% 2,42
|
|DOHOL
|3,67
|166.940.125
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,37
|179.544.653
|% -0,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3261
|16,3460
|% 1,68
|
|Euro
|17,4363
|17,4563
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,4131
|20,5155
|% 1,46
|
|Frank
|16,9030
|17,0048
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3434
|4,3652
|% 1,50
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,70
|
|Altın Gr.
|975
|975
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,02
|
Seans Raporu
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