***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " A1 Portföy Birinci Serbest (TL) Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş olup 24.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 -21745 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir. Fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032278BIST