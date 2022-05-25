***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 23/05/2022 tarih ve E-12233903-320.01.01.-21679 no lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Fon iç tüzüğü açıklama ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032280BIST