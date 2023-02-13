***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı " A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 13.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-33109 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir. Fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113021BIST