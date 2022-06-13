***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.06.2022 17:28
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ AÇIKLAMA EKİNDE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036975
BIST
17:422.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -16,39
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:4217,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1479
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:4218,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:421.014,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -15,94
|Açılış
|: 1.014,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ORCAY
|18,15
|71.611.527
|% 10,00
|
|EUREN
|23,76
|384.061.033
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.261.853
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.662.972
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.606.666
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.525.710
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|ACSEL
|52,75
|16.020.763
|% -7,70
|
|GESAN
|30,26
|183.984.864
|% -7,69
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|THYAO
|47,04
|5.336.593.910
|% 0,73
|
|EREGL
|31,40
|2.524.049.628
|% -5,54
|
|SISE
|22,28
|2.029.317.595
|% 0,27
|
|KRDMD
|13,19
|1.517.759.437
|% -5,72
|
|SASA
|42,76
|1.278.566.026
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,61
|653.470.201
|% 0,77
|
|SEGYO
|1,19
|284.414.323
|% 2,59
|
|YKBNK
|4,78
|932.874.560
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,07
|680.569.136
|% 0,49
|
|ODAS
|2,84
|433.501.459
|% -2,74
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2494
|17,2552
|% 0,85
|
|Euro
|18,0212
|18,0499
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8930
|20,9978
|% -0,54
|
|Frank
|17,2568
|17,3607
|% 0,06
|
|Riyal
|4,5830
|4,6060
|% 0,79
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-44,14
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-16,99
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.708
|6.829
|-111,00
|
|Yarım
|3.293
|3.340
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,95
|
Seans Raporu
17:40
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17:55ASUZU
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 107.50 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 600 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 32, 884.00 milyon TL de
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17:53SOKM
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 669, 260 adet işlem
-
17:51KRDMD
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 249, 516 adet işlem
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17:50TRCAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 732, 946 adet işlem