***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.06.2022 12:29
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Portföy Birinci Serbest Fon İzahnamesi Açıklama ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036681
BIST
13:032.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 10,00
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:0317,1120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:0318,1831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0734
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:031.011,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,05
|Açılış
|: 1.011,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:03
|MAVI
|47,30
|85.212.937
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|9.664.803
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.810.097
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.113.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
|
|OYYAT
|62,35
|53.753.598
|% -9,44
|
|TSGYO
|6,12
|85.137.834
|% -9,33
|
|DOCO
|1.574,10
|20.055.720
|% -4,02
|
|MAGEN
|12,94
|63.691.978
|% -3,50
|
|PSGYO
|9,99
|45.833.826
|% -3,20
|
|PGSUS
|173,50
|540.672.817
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,66
|362.988.209
|% -0,75
|
|EUREN
|21,60
|308.810.097
|% 9,92
|
|TMSN
|32,50
|206.548.521
|% 7,90
|
|BERA
|13,32
|177.015.485
|% 3,82
|
|SEGYO
|1,18
|101.476.886
|% -0,84
|
|ODAS
|2,98
|173.589.343
|% 0,68
|
|MOBTL
|1,85
|69.849.663
|% -1,07
|
|FORMT
|1,67
|32.083.113
|% 6,37
|
|EUREN
|21,60
|308.810.097
|% 9,92
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0982
|17,1120
|% -0,03
|
|Euro
|18,1418
|18,1831
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,1928
|21,2991
|% -0,89
|
|Frank
|17,3253
|17,4297
|% -0,65
|
|Riyal
|4,5372
|4,5600
|% -0,51
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,84
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|6.689
|6.790
|-104,00
|
|Tam
|6.692
|6.877
|-52,45
|
|Yarım
|3.234
|3.326
|-25,37
|
|Çeyrek
|1.622
|1.663
|-12,69
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,12
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,67
|