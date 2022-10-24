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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

24.10.2022 15:47
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON İZAHNAMESİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073608


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KERVN 0,66 2.509.581 % 10,00  
SODSN 30,14 1.089.049 % 10,00  
SUMAS 92,40 549.595 % 10,00  
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Altın Gr. 986 986 -4,20  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -54,00  
Tam 6.654 6.754 45,00  
Yarım 3.242 3.297 17,00  
Çeyrek 1.626 1.650 9,00  
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Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,17  
B. Petrol 89,71 89,71 -1,63  
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