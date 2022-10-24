***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.10.2022 15:47
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON İZAHNAMESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073608
BIST
15:313.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 59,38
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
15:3118,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,5049
15:3118,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
15:31986,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,18
|Açılış
|: 986,29
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler15:29
|DITAS
|36,08
|10.344.344
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|369.094.009
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|549.595
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|896.113.041
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|BTCIM
|43,86
|74.456.544
|% -7,66
|
|PENTA
|72,80
|182.497.463
|% -7,52
|
|YAPRK
|47,70
|47.470.473
|% -7,38
|
|THYAO
|99,55
|5.617.011.719
|% 1,63
|
|EREGL
|30,50
|3.078.858.648
|% 3,25
|
|SISE
|32,84
|2.424.159.866
|% 2,63
|
|KRDMD
|12,68
|2.263.668.947
|% 2,92
|
|SASA
|99,40
|1.953.751.808
|% 6,71
|
|EKGYO
|4,67
|1.518.628.561
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,68
|2.263.668.947
|% 2,92
|
|ODAS
|7,64
|1.278.723.585
|% -3,66
|
|SKBNK
|2,00
|320.925.246
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,56
|1.489.283.965
|% 0,84
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6106
|% 0,16
|
|Euro
|18,3221
|18,3347
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,9611
|21,0662
|% 0,10
|
|Frank
|18,5040
|18,6155
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,14
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-7,20
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.654
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.242
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,71
|89,71
|-1,63
|