***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.03.2023 13:47
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 33.047.400 TL % 16,15 23/03/2023 31/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127316
BIST
14:045.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,20
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0419,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0420,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0561
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:041.210,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.210,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:02
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|628.423
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.697.594
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.204.325
|% -9,87
|
|PKENT
|126,60
|158.037.122
|% -8,39
|
|GEREL
|13,20
|123.466.226
|% -8,27
|
|EMKEL
|11,81
|48.827.952
|% -7,45
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ASTOR
|59,75
|3.638.698.684
|% -1,24
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|GOKNR
|22,80
|1.492.878.287
|% -3,80
|
|EKGYO
|6,97
|1.187.222.303
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ISCTR
|13,72
|1.150.656.399
|% 0,15
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0401
|19,0472
|% 0,04
|
|Euro
|20,7218
|20,7374
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,3419
|23,4590
|% 0,23
|
|Frank
|20,6890
|20,8136
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0544
|5,0798
|% 0,00
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,18
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,44
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.182
|8.258
|-2,00
|
|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.020
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|-0,47
|