***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30/06/2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Olan Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048451BIST