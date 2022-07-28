***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:17
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
30/06/2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Olan Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048451
BIST
11:302.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,99
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
11:3017,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9291
En Düşük
17,8370
11:3018,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1084
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
11:301.006,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.006,63
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler11:28
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|KLRHO
|18,40
|22.476.072
|% 8,24
|
|VANGD
|4,42
|7.497.712
|% 7,80
|
|LIDFA
|9,89
|67.790.107
|% -9,43
|
|MTRKS
|58,05
|8.271.617
|% -6,60
|
|FENER
|51,00
|152.598.483
|% -6,59
|
|PEGYO
|2,23
|20.824.038
|% -3,04
|
|ALCTL
|31,48
|18.102.064
|% -2,78
|
|THYAO
|50,50
|1.352.389.178
|% 1,61
|
|SISE
|21,52
|901.425.605
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,76
|579.550.857
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,24
|550.215.931
|% 0,62
|
|EREGL
|27,46
|407.880.926
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,24
|550.215.931
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,76
|579.550.857
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|171.520.306
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|215.023.756
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,21
|328.022.164
|% 1,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9199
|17,9249
|% 0,26
|
|Euro
|18,3507
|18,3760
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7852
|21,8944
|% 0,52
|
|Frank
|18,6330
|18,7453
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7584
|4,7823
|% 0,25
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,89
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.756
|6.827
|36,00
|
|Yarım
|3.292
|3.337
|17,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,25
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,58
|