***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 12:28
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2022 dönemi Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050985
BIST
13:582.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,56
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:5817,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:5818,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:581.024,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.024,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:58
|ORMA
|33,44
|648.034
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.741.764
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|62.965.149
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.917.297
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,54
|21.260.026
|% -8,50
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|KZBGY
|59,15
|60.019.574
|% -7,29
|
|IMASM
|65,55
|50.974.423
|% -6,42
|
|THYAO
|51,95
|2.715.744.984
|% 0,87
|
|SASA
|49,14
|2.036.605.756
|% 5,68
|
|SISE
|22,80
|1.350.449.601
|% -1,30
|
|EREGL
|27,96
|905.125.000
|% -0,29
|
|FROTO
|313,20
|633.863.624
|% 3,33
|
|TSKB
|2,63
|603.984.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|563.906.352
|% 0,00
|
|ODAS
|3,97
|557.734.515
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,70
|214.969.167
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,84
|596.285.397
|% -0,21
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9529
|17,9559
|% 0,39
|
|Euro
|18,3704
|18,3899
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8462
|21,9558
|% -0,09
|
|Frank
|18,7659
|18,8789
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,29
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,33
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.842
|6.891
|8,00
|
|Yarım
|3.334
|3.369
|4,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,49
|