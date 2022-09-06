***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 12:13
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060488
BIST
12:033.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,90
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:0318,2347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2347
En Düşük
18,1962
12:0318,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:031.003,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.003,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ICBCT
|8,72
|92.829.102
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.835.021
|% 9,93
|
|INVEO
|18,46
|167.582.770
|% 9,23
|
|ZRGYO
|4,09
|80.459.893
|% 9,07
|
|MTRKS
|38,52
|8.610.722
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|10.825.326
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,40
|139.934.103
|% -8,19
|
|DYOBY
|19,30
|50.481.602
|% -7,21
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|8,08
|5.511.374.678
|% -0,37
|
|EREGL
|32,14
|5.041.611.674
|% 3,74
|
|AKBNK
|14,78
|3.662.181.513
|% 4,16
|
|KRDMD
|13,76
|3.047.393.504
|% 6,83
|
|SISE
|25,96
|2.838.077.252
|% 0,85
|
|YKBNK
|8,08
|5.511.374.678
|% -0,37
|
|EKGYO
|4,40
|2.547.309.744
|% 0,46
|
|AKBNK
|14,78
|3.662.181.513
|% 4,16
|
|ISCTR
|10,01
|2.250.309.329
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,76
|3.047.393.504
|% 6,83
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2347
|% 0,10
|
|Euro
|18,1238
|18,1355
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,0203
|21,1257
|% 0,45
|
|Frank
|18,5052
|18,6167
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8367
|4,8609
|% 0,09
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,73
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.762
|6.818
|6,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|-1,25
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17INVEO
Yüzde 9.35 oranında artışla 18.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 180, 197 adet işlem
-
12:16KLKIM
Yüzde 5.75 oranında artışla 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 593, 388 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.84 ) 3, 700
-
12:15XU100
Endeks 3, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 53, 973.00 milyon TL de
-
12:15EREGL
Yüzde 4.20 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 022, 860 adet işlem