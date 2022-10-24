***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
24.10.2022 15:56
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Açıklamalar
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073613
BIST
16:334.000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 65,26
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.004
En Düşük
3.940
16:3318,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
16:3318,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
16:33985,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,97
|Açılış
|: 985,50
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler16:31
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|549.595
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|28.569.636
|% 9,98
|
|ORMA
|45,64
|1.104.868
|% 9,98
|
|TMSN
|75,00
|435.609.179
|% 9,97
|
|PENTA
|70,85
|218.880.994
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|898.864.594
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|159,80
|1.222.339.160
|% -8,95
|
|SMRTG
|70,15
|534.307.027
|% -7,58
|
|EKGYO
|4,69
|1.615.003.756
|% 1,08
|
|ODAS
|7,65
|1.337.337.798
|% -3,53
|
|GESAN
|159,80
|1.222.339.160
|% -8,95
|
|TTKOM
|12,62
|919.961.312
|% 2,10
|
|CONSE
|8,19
|898.864.594
|% -10,00
|
|EKGYO
|4,69
|1.615.003.756
|% 1,08
|
|ODAS
|7,65
|1.337.337.798
|% -3,53
|
|ADESE
|1,30
|182.667.194
|% 6,56
|
|CEMAS
|1,97
|253.191.466
|% -5,29
|
|CONSE
|8,19
|898.864.594
|% -10,00
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5904
|18,6078
|% 0,14
|
|Euro
|18,3331
|18,3589
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9315
|21,0365
|% -0,04
|
|Frank
|18,4876
|18,5990
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9346
|4,9593
|% 0,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,48
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-53,00
|
|Tam
|6.657
|6.752
|43,00
|
|Yarım
|3.243
|3.296
|16,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|-0,17
|
Seans Raporu
16:31
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16:45XU100
Endeks 4, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 65 üstünde . İşlem hacmi 61, 066.00 milyon TL de
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16:45FORMT
Yüzde 4.74 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 109, 659 adet işlem
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16:44MANAS
Yüzde 6.92 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 858, 393 adet işlem
-
16:43DOAS
Yüzde 7.54 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 289, 807 adet işlem
-
16:42SAYAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 541, 092 adet işlem