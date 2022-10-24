***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
24.10.2022 15:57
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 PYŞ PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073614
BIST
16:334.000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 65,26
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.004
En Düşük
3.940
16:3318,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
16:3318,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
16:33985,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,97
|Açılış
|: 985,50
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FENER
|62,15
|369.758.890
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|92.577.670
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.383.635
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|219.831.458
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|898.994.389
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|160,70
|1.236.511.384
|% -8,43
|
|YEOTK
|53,40
|389.325.860
|% -7,29
|
|EKGYO
|4,69
|1.616.892.439
|% 1,08
|
|ODAS
|7,64
|1.343.776.394
|% -3,66
|
|GESAN
|160,70
|1.236.511.384
|% -8,43
|
|TTKOM
|12,64
|936.056.985
|% 2,27
|
|CONSE
|8,19
|898.994.389
|% -10,00
|
|ODAS
|7,64
|1.343.776.394
|% -3,66
|
|ADESE
|1,30
|182.824.814
|% 6,56
|
|CONSE
|8,19
|898.994.389
|% -10,00
|
|HUNER
|7,96
|575.717.139
|% 0,38
|
|IHLGM
|0,95
|51.021.234
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5935
|18,6064
|% 0,14
|
|Euro
|18,3545
|18,3763
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9311
|21,0361
|% -0,04
|
|Frank
|18,4883
|18,5997
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,11
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,68
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-50,00
|
|Tam
|6.659
|6.755
|46,00
|
|Yarım
|3.245
|3.298
|18,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|-0,07
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48IDGYO
Yüzde 8.51 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 649, 219 adet işlem
-
16:47JANTS
Yüzde 6.18 oranında artışla 102.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 292 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 4, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 65 üstünde . İşlem hacmi 61, 066.00 milyon TL de
-
16:45FORMT
Yüzde 4.74 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 109, 659 adet işlem
-
16:44MANAS
Yüzde 6.92 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 858, 393 adet işlem