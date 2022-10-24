***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
24.10.2022 16:06
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073620
BIST
17:293.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 50,09
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:2918,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:2918,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:29985,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,31
|Açılış
|: 985,16
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KIMMR
|8,80
|7.401.509
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.561.509
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.329.551
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.330.521
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|250.867.309
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|900.890.653
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,90
|1.383.652.131
|% -9,46
|
|YEOTK
|53,50
|414.301.224
|% -7,12
|
|THYAO
|99,35
|7.105.930.394
|% 1,43
|
|EREGL
|30,46
|3.548.732.194
|% 3,11
|
|SISE
|32,62
|2.861.293.466
|% 1,94
|
|KRDMD
|12,57
|2.627.549.854
|% 2,03
|
|SASA
|99,80
|2.591.359.058
|% 7,14
|
|EKGYO
|4,66
|1.867.907.740
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,52
|2.046.689.112
|% 0,42
|
|KRDMD
|12,57
|2.627.549.854
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,99
|382.500.603
|% 1,53
|
|TSKB
|2,92
|550.626.616
|% 0,69
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5996
|18,6035
|% 0,12
|
|Euro
|18,3804
|18,3893
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9418
|21,0468
|% 0,01
|
|Frank
|18,5171
|18,6286
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,12
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,36
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.660
|6.764
|55,00
|
|Yarım
|3.245
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|0,26
|