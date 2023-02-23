***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.02.2023 12:41
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Açıklamalar
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116266
BIST
16:275.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 6,87
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2718,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2720,0141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:271.107,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.107,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:27
|SDTTR
|92,95
|77.098.871
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.438.555
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.390.693
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|40.308.883
|% 9,99
|
|IZMDC
|5,85
|666.189.732
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.398.418
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.932.831
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.926.785
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.061.255
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,70
|4.895.094.736
|% -8,33
|
|EREGL
|44,46
|3.188.924.904
|% -2,29
|
|AKBNK
|16,15
|3.064.058.810
|% 0,56
|
|THYAO
|136,60
|2.482.555.047
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,98
|2.292.701.080
|% -3,71
|
|KRDMD
|20,70
|4.895.094.736
|% -8,33
|
|EKGYO
|7,98
|1.604.426.383
|% -0,75
|
|AKBNK
|16,15
|3.064.058.810
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,20
|1.500.686.604
|% 0,44
|
|ISCTR
|11,03
|1.244.535.200
|% 1,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8698
|18,8730
|% 0,00
|
|Euro
|20,0075
|20,0141
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6680
|22,7817
|% 0,04
|
|Frank
|20,1573
|20,2787
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0147
|5,0399
|% -0,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.567
|7.603
|-102,00
|
|Tam
|7.569
|7.620
|-21,00
|
|Yarım
|3.698
|3.729
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|0,03
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|0,64
|
Seans Raporu
16:27
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16:41MAGEN
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16:39
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