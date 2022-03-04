***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2022 11:36
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İstanbul Portföy - TEB Yatırım Düzey 3 - Türev Araçlar 909734 - 909741
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007200
BIST
11:522.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,13
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
11:5214,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1078
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
11:5215,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0650
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
11:52886,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,98
|Açılış
|: 886,15
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler11:50
|AVOD
|1,41
|5.236.257
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,59
|21.199.070
|% 9,95
|
|EGSER
|18,08
|26.228.588
|% 9,24
|
|ATATP
|70,45
|32.342.807
|% 7,23
|
|ATEKS
|37,30
|8.193.943
|% 6,75
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,04
|28.911.752
|% -6,46
|
|EDIP
|3,55
|15.268.123
|% -6,08
|
|DAGHL
|13,00
|1.043.030
|% -5,59
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KRDMD
|13,84
|1.822.681.453
|% 1,69
|
|EREGL
|34,90
|1.257.419.473
|% -1,25
|
|KOZAL
|132,30
|800.367.889
|% 2,64
|
|ASELS
|24,56
|794.435.507
|% 3,11
|
|THYAO
|25,56
|721.627.491
|% -1,46
|
|KRDMD
|13,84
|1.822.681.453
|% 1,69
|
|DOHOL
|2,80
|316.083.015
|% 5,66
|
|PETKM
|8,03
|567.046.471
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,63
|255.466.455
|% -0,82
|
|ODAS
|1,32
|59.924.444
|% -0,75
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2120
|14,2167
|% 0,73
|
|Euro
|15,6791
|15,7144
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,8560
|18,9506
|% 0,46
|
|Frank
|15,4023
|15,4951
|% 0,66
|
|Riyal
|3,7766
|3,7955
|% 0,70
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|2,00
|
|Altın Gr.
|886
|886
|6,95
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,38
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:05AKFGY
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 453, 051 adet işlem
-
12:04DOCO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 1, 245.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 347 adet işlem
-
12:03EDIP
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 336, 248 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 10, 849.00 milyon TL de
-
12:02KGYO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 929 adet işlem