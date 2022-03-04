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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2022 11:36
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İstanbul Portföy - TEB Yatırım Düzey 3 - Türev Araçlar 909734 - 909741




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007200


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,41 5.236.257 % 41,00  
YUNSA 14,59 21.199.070 % 9,95  
EGSER 18,08 26.228.588 % 9,24  
ATATP 70,45 32.342.807 % 7,23  
ATEKS 37,30 8.193.943 % 6,75  
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11:50 Alış Satış %  
Dolar 14,2120 14,2167 % 0,73  
Euro 15,6791 15,7144 % 0,45  
Sterlin 18,8560 18,9506 % 0,46  
Frank 15,4023 15,4951 % 0,66  
Riyal 3,7766 3,7955 % 0,70  
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11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 2,00  
Altın Gr. 886 886 6,95  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 -0,01  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 0,07  
B. Petrol 111 111 0,38  
Seans Raporu 11:50
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