***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBÜLENT GÖRECİ MUHASEBE SORUMLUSU 06.10.2021 0 212 371 18 91 info@a1portfoy.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 510071Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBARIŞ BÜYÜKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 05.07.2021 İcrada Görevli - - Bağımsız Üye DeğilTÜRKAN ELİF ARIKAN CAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.10.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilAHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli DeğilŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2022 İcrada GörevliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBARIŞ BÜYÜKDEMİR Genel Müdür Üst Düzey YöneticiBÜLENT GÖRECİ Muhasebe Sorumlusu MuhasebeciŞABAN ORÇUN KALKAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Üst Düzey Yöneticilikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022911BIST