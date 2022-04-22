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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2022 15:13
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BÜLENT GÖRECİ MUHASEBE SORUMLUSU 06.10.2021 0 212 371 18 91 info@a1portfoy.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 510071

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARIŞ BÜYÜKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 05.07.2021 İcrada Görevli - - Bağımsız Üye Değil
TÜRKAN ELİF ARIKAN CAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.10.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli Değil
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2022 İcrada Görevli

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ BÜYÜKDEMİR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
BÜLENT GÖRECİ Muhasebe Sorumlusu Muhasebeci
ŞABAN ORÇUN KALKAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Üst Düzey Yöneticilik




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022911


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B. Petrol 107 107 -1,49  
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