***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2022 17:41
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BARIŞ BÜYÜKDEMİR Portföy Yöneticisi Yönetici A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Düzey 3 - Türev Araçlar 200578 - 309626
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İstanbul Portföy - TEB Yatırım Düzey 3 - Türev Araçlar 909734 - 909741
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026650
BIST
17:362.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,21
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:3614,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1319
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:3615,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0390
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:36901,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,85
|Açılış
|: 901,43
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:35
|IMASM
|18,15
|6.610.847
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.187.254
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|13.178.698
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.464.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,36
|36.113.001
|% -8,15
|
|TSPOR
|5,22
|149.057.343
|% -7,61
|
|AKGRT
|3,16
|65.952.460
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,65
|2.916.020.299
|% 2,92
|
|THYAO
|42,46
|2.773.437.693
|% 2,91
|
|EREGL
|33,50
|1.371.815.030
|% -0,18
|
|AKBNK
|8,84
|1.306.561.065
|% -0,90
|
|TUPRS
|243,70
|1.300.489.319
|% 4,06
|
|ODAS
|2,65
|1.061.623.235
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,70
|699.152.530
|% 1,50
|
|YKBNK
|4,87
|1.052.522.194
|% 0,00
|
|SISE
|18,65
|2.916.020.299
|% 2,92
|
|AKBNK
|8,84
|1.306.561.065
|% -0,90
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8615
|14,8659
|% 0,90
|
|Euro
|15,6817
|15,6985
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3290
|18,4209
|% -1,18
|
|Frank
|15,0282
|15,1187
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9505
|3,9704
|% 0,95
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,12
|
|Altın Gr.
|901
|901
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,76
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:49KONKA
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 288, 097 adet işlem
-
17:48GZNMI
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 129 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 64 artarak (% 1.58 ) 2, 747
-
17:47XU100
Endeks 2, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 32, 361.00 milyon TL de
-
17:47ULUUN
Yüzde 5.38 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 807, 858 adet işlem