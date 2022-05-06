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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2022 10:32
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARIŞ BÜYÜKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 05.07.2021 İcrada Görevli - - Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu üyesi, Genel Müdür
TÜRKAN ELİF ARIKAN CAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.10.2021 İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil - İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2022 İcrada Görevli RTA Laboratuvarları, Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ BÜYÜKDEMİR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
BÜLENT GÖRECİ Muhasebe Sorumlusu Muhasebeci
ŞABAN ORÇUN KALKAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici RTA Laboratuvarları, Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyeliği

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BARIŞ BÜYÜKDEMİR Portföy Yöneticisi Üst Düzey Yönetici A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Düzey 3 - Türev Araçlar 200578 - 309626
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İstanbul Portföy - TEB Yatırım Düzey 3 - Türev Araçlar 909734 - 909741




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027114


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