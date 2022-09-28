***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2022 11:18
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MURAT GÜLER 3751500 TRY 50,02
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3748500 TRY 49,98
TOPLAM 7500000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065629
BIST
11:063.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,86
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.280
En Düşük
3.242
11:0618,5071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0586
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5071
En Düşük
18,4132
11:0617,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0686
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:06964,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,17
|Açılış
|: 964,57
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ALKIM
|34,76
|109.448.212
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|75.925.096
|% 9,93
|
|DERHL
|4,23
|50.998.525
|% 9,02
|
|HKTM
|41,78
|31.449.805
|% 7,74
|
|KMPUR
|62,45
|180.743.933
|% 7,67
|
|LIDFA
|4,68
|8.728.407
|% -32,17
|
|ULUFA
|5,19
|1.475.029
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|5.761.470
|% -9,89
|
|EGSER
|29,40
|45.165.859
|% -8,13
|
|SKBNK
|1,91
|264.841.862
|% -7,28
|
|SASA
|68,85
|704.157.343
|% -0,22
|
|THYAO
|70,55
|642.149.663
|% -0,63
|
|YKBNK
|7,35
|451.886.896
|% 1,52
|
|EKGYO
|4,02
|446.460.092
|% 1,01
|
|GARAN
|19,80
|438.983.563
|% 0,92
|
|SKBNK
|1,91
|264.841.862
|% -7,28
|
|EKGYO
|4,02
|446.460.092
|% 1,01
|
|TSKB
|2,48
|176.319.320
|% -1,98
|
|YKBNK
|7,35
|451.886.896
|% 1,52
|
|ZOREN
|3,56
|206.726.340
|% -7,05
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4987
|18,5115
|% 0,34
|
|Euro
|17,7375
|17,7558
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,7366
|19,8355
|% 0,03
|
|Frank
|18,5906
|18,7026
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9006
|4,9251
|% 0,28
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-6,70
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.558
|6.645
|-31,00
|
|Yarım
|3.191
|3.249
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.624
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|-1,20
|