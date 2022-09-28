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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2022 11:18
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 7500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MURAT GÜLER 3751500 TRY 50,02
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3748500 TRY 49,98
TOPLAM 7500000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065629


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 34,76 109.448.212 % 10,00  
ARASE 134,00 75.925.096 % 9,93  
DERHL 4,23 50.998.525 % 9,02  
HKTM 41,78 31.449.805 % 7,74  
KMPUR 62,45 180.743.933 % 7,67  
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11:04 Alış Satış %  
Dolar 18,4987 18,5115 % 0,34  
Euro 17,7375 17,7558 % 0,37  
Sterlin 19,7366 19,8355 % 0,03  
Frank 18,5906 18,7026 % 0,43  
Riyal 4,9006 4,9251 % 0,28  
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11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.622 -6,70  
Altın Gr. 963 963 -2,76  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.558 6.645 -31,00  
Yarım 3.191 3.249 -14,00  
Çeyrek 1.600 1.624 -8,00  
Gümüş.Ons 18,13 18,16 -0,24  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 -0,13  
B. Petrol 83,67 83,67 -1,20  
Seans Raporu 11:04
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