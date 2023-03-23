***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2023 16:16
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
ORHAN ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.02.2023 İcrada Görevli İcra Kurulu üyesi, Genel Müdür
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2022 İcrada Görevli Değil RTA Laboratuvarları, Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMED KEREM KAPANCI Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
ORHAN ÖZ Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ŞABAN ORÇUN KALKAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici RTA Laboratuvarları, Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyeliği
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ORHAN ÖZ Portföy Yöneticisi Üst Düzey Yöneticisi Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Düzey 3- Türev Araçlar 201658 - 925984
ERDEN EMANET Portföy Yöneticisi Finas A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Düzey 3- Türev Araçlar 201483 - 300603
MUSTAFA KESKİNTÜRK Portföy Yöneticisi Finans A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Düzey 3 212246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127373
BIST