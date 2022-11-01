***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2022 18:06
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 31/10/2022 - KARAR SAYISI
: 2022/44
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. - Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075969
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,3210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0382
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2846
18:05979,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,89
|Açılış
|: 979,33
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
999,04
En Düşük
978,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6504
|% 0,35
|
|Euro
|18,2709
|18,3197
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,1479
|21,2539
|% -0,65
|
|Frank
|18,4863
|18,5977
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-12,68
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.590
|6.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.211
|3.264
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.631
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,23
|
|B. Petrol
|95,57
|95,57
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:58MNDTR
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17:57XU030
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
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17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de