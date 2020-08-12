***Z30EA* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.08.2020 11:54
***Z30EA******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZGOLD, Z30EA]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/08/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868298
BIST
13:121.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
13:127,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
13:128,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1012
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
13:12453,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 10,22
|Açılış
|: 453,01
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler13:12
|FADE
|3,85
|18.012.779
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.120.645
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|10.468.749
|% 9,95
|
|TKURU
|55,40
|796.929
|% 9,92
|
|AYES
|6,47
|434.454
|% 9,85
|
|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.898.622
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|CASA
|26,60
|36.167
|% -9,83
|
|THYAO
|11,79
|1.432.648.153
|% 1,55
|
|GARAN
|7,14
|987.124.070
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,05
|899.244.361
|% -0,97
|
|ASELS
|17,78
|693.243.923
|% -1,77
|
|PGSUS
|51,05
|570.764.420
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,05
|899.244.361
|% -0,97
|
|ODAS
|2,43
|375.726.634
|% 2,53
|
|GARAN
|7,14
|987.124.070
|% 1,28
|
|THYAO
|11,79
|1.432.648.153
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,17
|225.786.238
|% 0,93
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2857
|7,2902
|% 1,19
|
|Euro
|8,5749
|8,5839
|% 1,19
|
|Sterlin
|9,4907
|9,5383
|% 1,27
|
|Frank
|7,9493
|7,9971
|% 1,58
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% 1,24
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|18,44
|
|Altın Gr.
|453
|453
|10,22
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-6,00
|
|Tam
|2.997
|3.074
|-8,91
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-4,30
|
|Çeyrek
|727
|744
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,29
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|0,67
|