***Z30EA* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.02.2021 09:36
***Z30EA******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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İlgili Fonlar [ZGOLD, Z30EA]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/02/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907126
BIST
10:531.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
10:537,1377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0646
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1329
10:538,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0703
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,5910
10:53422,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,92
|Açılış
|: 422,29
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
422,08
BIST En Aktif Hisseler10:53
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|660.374
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|58.586.022
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|5.098.954
|% 9,94
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|33,10
|10.550.603
|% -8,06
|
|VERTU
|31,26
|67.919.178
|% -7,24
|
|ODAS
|4,18
|530.727.417
|% 4,24
|
|ISFIN
|4,30
|357.505.892
|% 3,37
|
|DOHOL
|4,10
|310.029.814
|% -2,84
|
|KOZAL
|122,80
|259.030.784
|% 1,24
|
|GARAN
|9,81
|253.074.762
|% 1,24
|
|ODAS
|4,18
|530.727.417
|% 4,24
|
|SKBNK
|1,51
|130.469.674
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,30
|357.505.892
|% 3,37
|
|DOHOL
|4,10
|310.029.814
|% -2,84
|
|ALBRK
|2,22
|151.032.123
|% 4,23
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1323
|7,1377
|% -0,90
|
|Euro
|8,5898
|8,5972
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,7400
|9,7888
|% -0,71
|
|Frank
|7,9303
|7,9780
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9019
|1,9114
|% -0,64
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-0,19
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|57,91
|57,91
|0,11
|
Seans Raporu
10:53
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11:01XU100
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