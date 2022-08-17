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***Z30EA* *ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

17.08.2022 10:27
***Z30EA* *ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İ


***Z30EA******ZPBDL******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056175


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
15:143.001
Değişim :  0,70% |  20,88
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.007 En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.669.465 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 256.332.820 % 9,97  
SEYKM 8,41 117.966.661 % 9,93  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 18,0669 18,0899 % 0,79  
Euro 18,4134 18,4555 % 0,98  
Sterlin 21,7584 21,8675 % 0,90  
Frank 18,9355 19,0495 % 0,79  
Riyal 4,8032 4,8273 % 0,76  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 7,53  
Altın Gr. 1.029 1.029 11,75  
Cumhuriyet 6.869 6.973 21,00  
Tam 6.892 6.956 40,00  
Yarım 3.358 3.400 19,00  
Çeyrek 1.684 1.700 10,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,92 0,11  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 0,14  
B. Petrol 95,02 95,02 1,37  
Seans Raporu 15:14
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