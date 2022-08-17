***Z30EA* *ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.08.2022 10:27
***Z30EA******ZPBDL******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPBDL, Z30EA]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056175
BIST
15:143.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 20,88
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
15:1418,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1420
|Açılış
|: 18,1585
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
15:1418,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1787
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
15:141.029,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 12,00
|Açılış
|: 1.028,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler15:14
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|10.669.465
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|256.332.820
|% 9,97
|
|SEYKM
|8,41
|117.966.661
|% 9,93
|
|KGYO
|17,82
|24.854.385
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.578.230
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|175.703
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.108.749
|% -9,86
|
|MRSHL
|230,10
|26.784.640
|% -8,25
|
|EREGL
|29,44
|5.100.386.987
|% 5,37
|
|SISE
|25,34
|4.125.025.863
|% 4,45
|
|KRDMD
|11,67
|3.998.995.526
|% 6,77
|
|THYAO
|68,05
|3.859.460.041
|% -0,95
|
|YKBNK
|5,95
|3.668.364.073
|% -1,00
|
|YKBNK
|5,95
|3.668.364.073
|% -1,00
|
|EKGYO
|3,66
|2.183.891.212
|% -2,66
|
|KRDMD
|11,67
|3.998.995.526
|% 6,77
|
|ISCTR
|6,87
|2.201.126.317
|% 1,18
|
|DOHOL
|4,77
|1.437.819.418
|% 4,61
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0669
|18,0899
|% 0,79
|
|Euro
|18,4134
|18,4555
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,7584
|21,8675
|% 0,90
|
|Frank
|18,9355
|19,0495
|% 0,79
|
|Riyal
|4,8032
|4,8273
|% 0,76
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|7,53
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,75
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|21,00
|
|Tam
|6.892
|6.956
|40,00
|
|Yarım
|3.358
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,14
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|1,37
|