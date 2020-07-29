***Z30EA* *ZRE20* *ZTM15*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.07.2020 09:24
***Z30EA******ZRE20******ZTM15*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [Z30EA, ZRE20, ZTM15]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portfoy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonları sırasıyla ZTM15.F, ZRE20.F, Z30EA.F işlem kodlarıyla 29/07/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ZTM15.F Baz Fiyat: 14,60 TL ZRE20.F Baz Fiyat: 14,73 TL Z30EA.F Baz Fiyat: 14,52 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862938
BIST
12:101.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:106,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9634
En Düşük
6,9132
12:108,2031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0676
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2031
En Düşük
8,1145
12:10438,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,15
|Açılış
|: 438,02
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|24.371.757
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.640.082
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.649.948
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.384.247
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.542.691
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,66
|1.047.869.937
|% 0,49
|
|GUSGR
|6,10
|731.477.023
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,21
|712.077.410
|% -0,45
|
|GARAN
|7,36
|458.835.827
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,03
|419.101.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|712.077.410
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|419.101.441
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|160.219.755
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|112.465.829
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,10
|731.477.023
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9928
|9,0379
|% 0,63
|
|Frank
|7,5682
|7,6137
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8494
|1,8586
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.906
|9,80
|
|Tam
|2.959
|2.988
|10,10
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,90
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,41
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,44
|
Seans Raporu
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12:18NUGYO
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