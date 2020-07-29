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***Z30EA* *ZRE20* *ZTM15*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

29.07.2020 09:24
GÜNCEL HABERLER



***Z30EA******ZRE20******ZTM15*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [Z30EA, ZRE20, ZTM15]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portfoy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve  Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonları sırasıyla ZTM15.F, ZRE20.F, Z30EA.F işlem kodlarıyla 29/07/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ZTM15.F Baz Fiyat: 14,60 TL ZRE20.F Baz Fiyat: 14,73 TL Z30EA.F Baz Fiyat: 14,52 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862938


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.181,50 24.371.757 % 10,00  
BURVA 78,10 12.640.082 % 10,00  
VKFYO 11,88 12.649.948 % 10,00  
KRGYO 6,05 27.384.247 % 10,00  
PKENT 867,90 872.240 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9928 9,0379 % 0,63  
Frank 7,5682 7,6137 % 0,63  
Riyal 1,8494 1,8586 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 0,49  
Altın Gr. 438 438 1,37  
Cumhuriyet 2.872 2.906 9,80  
Tam 2.959 2.988 10,10  
Yarım 1.436 1.458 4,90  
Çeyrek 720 730 2,50  
Gümüş.Ons 24,35 24,41 -0,03  
Gümüş Gr. 5,45 5,46 0,01  
B. Petrol 44,05 44,05 0,44  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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