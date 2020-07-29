***Z30EA* *ZRE20* *ZTM15*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***Z30EA******ZRE20******ZTM15*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [Z30EA, ZRE20, ZTM15]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portfoy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonları sırasıyla ZTM15.F, ZRE20.F, Z30EA.F işlem kodlarıyla 29/07/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ZTM15.F Baz Fiyat: 14,60 TL ZRE20.F Baz Fiyat: 14,73 TL Z30EA.F Baz Fiyat: 14,52 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862938BIST