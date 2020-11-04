***Z30EA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.11.2020 12:02
***Z30EA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/11/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886063
BIST
15:281.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 19,79
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:288,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:289,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:28516,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,91
|Açılış
|: 517,68
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:28
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.680.668
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.873.129
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,99
|2.332.240.001
|% 0,58
|
|THYAO
|9,88
|1.045.633.117
|% 3,78
|
|KRDMD
|3,37
|851.589.113
|% 3,06
|
|SISE
|6,49
|848.970.254
|% 1,41
|
|TSKB
|2,14
|814.908.076
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|814.908.076
|% -6,96
|
|GARAN
|6,99
|2.332.240.001
|% 0,58
|
|KRDMD
|3,37
|851.589.113
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,33
|564.333.668
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.745.084
|% 1,17
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4303
|8,4382
|% 0,32
|
|Euro
|9,8788
|9,8889
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,9661
|11,0211
|% 0,49
|
|Frank
|9,2210
|9,2765
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2408
|2,2521
|% 0,30
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,28
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-43,00
|
|Tam
|3.414
|3.502
|-35,40
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,12
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,57
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|1,06
|