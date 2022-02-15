***Z30EA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.02.2022 09:58
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/02/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001739
BIST
10:242.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,01
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.021
En Düşük
2.008
10:2413,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0069
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
10:2415,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0363
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4181
En Düşük
15,3518
10:24821,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,26
|Açılış
|: 821,22
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:24
|PKENT
|791,00
|6.558.876
|% 10,00
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|OYLUM
|5,80
|4.230.088
|% 8,61
|
|DZGYO
|3,22
|5.180.364
|% 7,33
|
|INVEO
|34,74
|45.298.207
|% 6,96
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|MARKA
|3,94
|359.940
|% -7,29
|
|AVOD
|1,75
|6.337.125
|% -6,75
|
|SONME
|39,00
|224.969
|% -4,88
|
|THYAO
|28,80
|368.600.584
|% 0,70
|
|KOZAL
|130,80
|230.795.384
|% 2,27
|
|KRDMD
|11,66
|156.431.529
|% 1,30
|
|ASELS
|21,88
|127.543.834
|% 0,18
|
|YKBNK
|4,09
|107.545.709
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,09
|107.545.709
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,66
|156.431.529
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,28
|29.231.357
|% 0,88
|
|THYAO
|28,80
|368.600.584
|% 0,70
|
|ODAS
|1,29
|11.853.836
|% 1,57
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5915
|13,5991
|% 0,05
|
|Euro
|15,3900
|15,3985
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,3503
|18,4423
|% 0,13
|
|Frank
|14,6598
|14,7481
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6120
|3,6301
|% 0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,68
|
|Altın Gr.
|821
|821
|3,09
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|-0,70
|