***Z30EA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.03.2022 11:06
ihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/03/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012935
BIST
12:242.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,14
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
12:2414,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0116
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
12:2416,3482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0198
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2802
12:24932,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 932,81
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,17
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|47.044.318
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|254.861.919
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,86
|59.007.879
|% 8,48
|
|PKENT
|251,30
|100.358.574
|% 8,13
|
|IDEAS
|21,80
|16.846.982
|% -5,30
|
|IZFAS
|5,74
|1.924.753
|% -3,69
|
|ANHYT
|14,08
|13.832.658
|% -3,67
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|ASUZU
|63,65
|25.300.698
|% -2,90
|
|KRDMD
|15,30
|682.845.191
|% -0,46
|
|THYAO
|28,26
|645.105.883
|% 0,50
|
|SMRTG
|16,27
|556.234.045
|% 5,65
|
|SASA
|59,35
|478.253.202
|% 1,37
|
|ASELS
|24,00
|426.405.665
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,26
|257.641.207
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|288.370.118
|% 0,25
|
|KARSN
|4,55
|315.174.041
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,28
|124.790.955
|% 0,88
|
|ODAS
|1,60
|76.287.723
|% -0,62
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8315
|14,8367
|% 0,08
|
|Euro
|16,3361
|16,3486
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,4710
|19,5687
|% -0,05
|
|Frank
|15,9233
|16,0193
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9406
|3,9604
|% 0,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,59
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.141
|6.294
|-13,94
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,75
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,87
|