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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:242.188
Değişim :  0,56% |  12,14
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.191 En Düşük
2.180
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 16,57 306.081 % 9,95  
ULUSE 77,45 47.044.318 % 9,94  
ENSRI 20,48 254.861.919 % 9,93  
CEMTS 20,86 59.007.879 % 8,48  
PKENT 251,30 100.358.574 % 8,13  
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12:20 Alış Satış %  
Dolar 14,8315 14,8367 % 0,08  
Euro 16,3361 16,3486 % 0,12  
Sterlin 19,4710 19,5687 % -0,05  
Frank 15,9233 16,0193 % 0,37  
Riyal 3,9406 3,9604 % 0,08  
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12:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -1,59  
Altın Gr. 931 932 -1,01  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.141 6.294 -13,94  
Yarım 2.968 3.044 -6,75  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,37  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 0,09  
Gümüş Gr. 12,17 12,19 0,02  
B. Petrol 116 116 -2,87  
Seans Raporu 12:20
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