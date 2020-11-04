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***Z30KP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması

04.11.2020 17:24
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***Z30KP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )

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Türkçe
Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması

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Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/11/2020
İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun Unvanı
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Borsa Yatırım Fonunun Kurucusu
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/11/2020
Açıklamalar

           Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda unvanları ve işlem kodları belirtilen borsa yatırım fonlarının katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 06/11/2020 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaklardır.
Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değerleri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.
İlgili fonlarda 06/11/2020 tarihinden itibaren Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunacaktır.
    Fon Ünvanı
    İşlem Kodu

    Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi  Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
    Z30KP

    Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit  Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
    Z30KE

 




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SERVE 17,60 1.906.114 % 10,00  
UFUK 11,66 99.771 % 10,00  
PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
KLGYO 11,45 30.866.671 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
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Riyal 2,2444 2,2557 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 -4,35  
Altın Gr. 517 518 2,65  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 -0,10  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,03  
B. Petrol 40,52 40,52 0,81  
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