***Z30KP* *Z30EA* *ZRE20* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.07.2022 09:59
***Z30KP******Z30EA******ZRE20******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [Z30EA, ZRE20, Z30KP]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/07/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041969
BIST
13:332.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,92
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:3317,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0743
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:3317,6818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1338
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:33967,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,34
|Açılış
|: 967,04
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:29
|IZFAS
|2,47
|3.121.394
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.416.016
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.917.462
|% 9,94
|
|FONET
|13,87
|16.893.752
|% 9,47
|
|PSGYO
|9,74
|75.155.290
|% 8,95
|
|KZBGY
|85,80
|2.708.949
|% -3,60
|
|ULUSE
|180,00
|9.329.749
|% -3,38
|
|OYLUM
|2,68
|7.558.218
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|173.229
|% -2,69
|
|TUPRS
|239,20
|522.982.795
|% -2,29
|
|THYAO
|49,18
|2.028.237.569
|% 1,57
|
|SISE
|21,46
|707.949.922
|% 0,47
|
|EREGL
|26,14
|673.244.032
|% -1,95
|
|TUPRS
|239,20
|522.982.795
|% -2,29
|
|SASA
|41,16
|508.136.298
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,77
|237.685.864
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|298.022.134
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|192.284.103
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,04
|351.575.016
|% 1,64
|
|TSKB
|2,05
|88.623.162
|% 1,49
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2678
|17,2845
|% 0,40
|
|Euro
|17,6466
|17,6748
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,6801
|20,7838
|% 1,07
|
|Frank
|17,6905
|17,7971
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5846
|4,6076
|% 0,27
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,65
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|-24,00
|
|Tam
|6.511
|6.601
|-7,00
|
|Yarım
|3.187
|3.228
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|