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***Z30KP* *Z30KE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

06.11.2020 09:09
GÜNCEL HABERLER



***Z30KP******Z30KE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve  Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu sırasıyla Z30KE.F ve Z30KP.F işlem kodlarıyla 06/11/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). Z30KE.F Baz Fiyat: 15,77TL Z30KP.F Baz Fiyat: 15,57TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886495


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,28% |  3,31
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BIST En Aktif Hisseler10:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 21,06 99.377.838 % 8,28  
CASA 45,00 121.815 % 7,66  
SUMAS 32,90 37.802 % 6,06  
NATEN 38,84 36.865.417 % 5,03  
MARKA 4,41 6.556.425 % 5,00  
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10:25 Alış Satış %  
Dolar 8,4420 8,4499 % 0,40  
Euro 9,9945 10,0033 % 0,39  
Sterlin 11,0526 11,1080 % 0,21  
Frank 9,3216 9,3778 % 0,59  
Riyal 2,2457 2,2570 % 0,39  
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10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 -3,61  
Altın Gr. 527 527 -0,41  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 -0,11  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 -0,03  
B. Petrol 40,30 40,30 -0,63  
Seans Raporu 10:25
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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