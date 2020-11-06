***Z30KP* *Z30KE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.11.2020 09:09
***Z30KP******Z30KE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [Z30KE, Z30KP]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu sırasıyla Z30KE.F ve Z30KP.F işlem kodlarıyla 06/11/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). Z30KE.F Baz Fiyat: 15,77TL Z30KP.F Baz Fiyat: 15,57TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886495
BIST
10:271.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:278,4461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:2710,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0419
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:27527,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,39
|Açılış
|: 527,16
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KONTR
|21,06
|99.377.838
|% 8,28
|
|CASA
|45,00
|121.815
|% 7,66
|
|SUMAS
|32,90
|37.802
|% 6,06
|
|NATEN
|38,84
|36.865.417
|% 5,03
|
|MARKA
|4,41
|6.556.425
|% 5,00
|
|FORMT
|4,80
|414.538
|% -9,60
|
|IDEAS
|10,94
|315.868
|% -2,32
|
|ESEN
|18,72
|7.009.498
|% -1,27
|
|SMART
|7,75
|527.372
|% -1,15
|
|DERAS
|8,82
|491.774
|% -0,68
|
|KONTR
|21,06
|99.377.838
|% 8,28
|
|NATEN
|38,84
|36.865.417
|% 5,03
|
|MPARK
|18,25
|26.668.713
|% 2,82
|
|TURSG
|5,60
|14.398.470
|% 0,00
|
|SOKM
|11,86
|10.585.270
|% 0,00
|
|KONTR
|21,06
|99.377.838
|% 8,28
|
|TURSG
|5,60
|14.398.470
|% 0,00
|
|OYAKC
|7,52
|9.705.112
|% 0,00
|
|NATEN
|38,84
|36.865.417
|% 5,03
|
|SOKM
|11,86
|10.585.270
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4420
|8,4499
|% 0,40
|
|Euro
|9,9945
|10,0033
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,0526
|11,1080
|% 0,21
|
|Frank
|9,3216
|9,3778
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2457
|2,2570
|% 0,39
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-3,61
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-0,63
|