***Z30KP* *Z30KE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması
06.11.2020 09:13
***Z30KP******Z30KE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [Z30KE, Z30KP]
Türkçe
Piyasa Yapıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Kodu
ZRY
İlgili Menkul Kıymet Adı
Z30KE.F – Z30KP.F
Eski Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
-
Piyasa Yapıcılığın Başlayacağı Tarih
06/11/2020
Piyasa Yapıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886496
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4404
En Düşük
8,4044
18:059,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9862
En Düşük
9,9273
18:05525,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,27
|Açılış
|: 525,28
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.918.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|495.653
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.114.411
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.925.029
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.218
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.516.081
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.285.130
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.870.576
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.721.857
|% -9,72
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4332
|8,4404
|% 0,29
|
|Euro
|9,9653
|9,9793
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,0194
|11,0746
|% -0,09
|
|Frank
|9,2809
|9,3368
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-9,40
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,88
|39,88
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
-
17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de