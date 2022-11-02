***Z30KP* *ZPBDL* *Z30KE* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.11.2022 10:01
***Z30KP******ZPBDL******Z30KE******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPBDL, Z30KP, Z30KE]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2022 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076106
BIST
14:094.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 24,54
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:0918,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:0918,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1103
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:09970,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,66
|Açılış
|: 970,80
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,67
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KAREL
|23,32
|132.521.806
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.202.629
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.393.703
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|31.671.296
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.739.993
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,20
|46.128.801
|% -7,30
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,30
|6.991.838.567
|% 1,49
|
|TUPRS
|403,70
|3.766.053.152
|% 2,20
|
|SASA
|135,60
|2.826.417.397
|% 7,28
|
|ASELS
|35,26
|2.754.252.197
|% -1,73
|
|PETKM
|13,98
|1.900.226.711
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,54
|1.070.195.139
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,91
|1.549.837.419
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,91
|1.219.867.113
|% -0,67
|
|PETKM
|13,98
|1.900.226.711
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,82
|108.560.450
|% -4,65
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6225
|% 0,03
|
|Euro
|18,1603
|18,1744
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,9179
|21,0228
|% -1,11
|
|Frank
|18,3048
|18,4151
|% -1,00
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,04
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.621
|-14,74
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-8,42
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.611
|-117,00
|
|Tam
|6.546
|6.598
|-79,00
|
|Yarım
|3.190
|3.226
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.612
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|19,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|-1,22
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:23XU100
Endeks 4, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 50, 092.00 milyon TL de
-
14:23HURGZ
Yüzde 8.29 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 163, 382 adet işlem
-
14:22RYGYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 834, 410 adet işlem
-
14:21AEFES
Yüzde 6.03 oranında artışla 49.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 856, 094 adet işlem
-
14:20SNGYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 812, 037 adet işlem