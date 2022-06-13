***Z30KP* *ZPLIB* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.06.2022 10:04
***Z30KP******ZPLIB******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPLIB, Z30KP, ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036851
BIST
11:112.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,84
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
11:1117,2544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
11:1118,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1141
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1058
En Düşük
17,9666
11:111.014,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.014,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler11:11
|RAYSG
|11,77
|1.525.897
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.463.171
|% 9,92
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|FONET
|15,52
|46.979.550
|% 8,15
|
|PENTA
|464,40
|23.503.029
|% 7,85
|
|TSGYO
|4,94
|3.646.091
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,20
|31.990.608
|% -7,28
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|DAGI
|3,63
|22.822.367
|% -4,22
|
|YGGYO
|18,43
|1.593.381
|% -3,81
|
|THYAO
|47,20
|1.557.970.778
|% 0,43
|
|EREGL
|31,22
|550.464.042
|% 0,26
|
|SISE
|21,94
|467.594.816
|% -0,99
|
|SASA
|42,94
|454.945.562
|% 0,75
|
|KRDMD
|13,24
|371.245.860
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,61
|160.033.704
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,72
|196.101.376
|% -0,21
|
|HALKB
|5,80
|222.764.342
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,04
|151.806.905
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,17
|42.674.235
|% -0,85
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2465
|17,2544
|% -0,04
|
|Euro
|18,0714
|18,1058
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9436
|21,0486
|% 0,36
|
|Frank
|17,3497
|17,4543
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5828
|4,6058
|% -0,04
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.717
|6.832
|14,00
|
|Yarım
|3.298
|3.342
|7,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.670
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,10
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,11
|
Seans Raporu
11:11
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11:26TUKAS
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11:24MEGAP
Yüzde 6.95 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 068, 292 adet işlem
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11:22OYYAT
Yüzde 6.22 oranında artışla 65.75 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 027 adet işlem