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***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

19.10.2021 16:03



***Z30KP******ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZPBDL******ZRE20******Z30KE******ZTM15******ZELOT******ZPT10******ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPT10, ZELOT, ZPLIB, ZPBDL, ZGOLD, Z30EA, Z30KE, Z30KP, ZRE20, ZTM15]
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
-
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
19/10/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı Ziraat Yatırım (ZRY) olan BYF sıraları(ZPX30.F, ZPT10.F, ZELOT.F, ZPLIB.F, ZPBDL.F, ZGOLD.F, Z30EA.F, Z30KE.F, Z30KP.F, ZRE20.F, ZTM15.F) piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine (sisteminde yaşanan teknik sorunun bildirilmesi üzerine) geçici olarak işleme kapatılmıştır. BYF sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirilmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971426


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Cumhuriyet 3.532 3.585 31,00  
Tam 3.516 3.605 32,24  
Yarım 1.700 1.744 15,59  
Çeyrek 852 872 7,80  
Gümüş.Ons 24,10 24,12 0,91  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 0,24  
B. Petrol 84,51 84,51 0,18  
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