***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***Z30KP******ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZPBDL******ZRE20******Z30KE******ZTM15******ZELOT******ZPT10******ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZPX30, ZPT10, ZELOT, ZPLIB, ZPBDL, ZGOLD, Z30EA, Z30KE, Z30KP, ZRE20, ZTM15]TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıKapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi19/10/2021Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarPiyasa yapıcısı Ziraat Yatırım (ZRY) olan BYF sıraları(ZPX30.F, ZPT10.F, ZELOT.F, ZPLIB.F, ZPBDL.F, ZGOLD.F, Z30EA.F, Z30KE.F, Z30KP.F, ZRE20.F, ZTM15.F) piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine (sisteminde yaşanan teknik sorunun bildirilmesi üzerine) geçici olarak işleme kapatılmıştır. BYF sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirilmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971426BIST