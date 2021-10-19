***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
19.10.2021 16:03
***Z30KP******ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZPBDL******ZRE20******Z30KE******ZTM15******ZELOT******ZPT10******ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPT10, ZELOT, ZPLIB, ZPBDL, ZGOLD, Z30EA, Z30KE, Z30KP, ZRE20, ZTM15]
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
-
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
19/10/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı Ziraat Yatırım (ZRY) olan BYF sıraları(ZPX30.F, ZPT10.F, ZELOT.F, ZPLIB.F, ZPBDL.F, ZGOLD.F, Z30EA.F, Z30KE.F, Z30KP.F, ZRE20.F, ZTM15.F) piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine (sisteminde yaşanan teknik sorunun bildirilmesi üzerine) geçici olarak işleme kapatılmıştır. BYF sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirilmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971426
BIST
16:041.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,53
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:049,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:0410,8637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9691
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:04533,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 4,18
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:04
|PRKAB
|18,92
|51.203.822
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.901.604
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.329
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|103.577.259
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,94
|117.585.502
|% -8,02
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.697.658
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,69
|43.044.681
|% -4,41
|
|GARAN
|9,00
|1.389.554.765
|% 2,27
|
|THYAO
|14,40
|781.932.465
|% -1,17
|
|FROTO
|171,20
|742.824.991
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,24
|574.797.877
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.156.773
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.846.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.156.773
|% 2,55
|
|GARAN
|9,00
|1.389.554.765
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,24
|574.797.877
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|409.189.430
|% 2,56
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3182
|9,3224
|% -0,09
|
|Euro
|10,8573
|10,8637
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,8384
|12,9028
|% 0,46
|
|Frank
|10,0945
|10,1553
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4782
|2,4906
|% -0,13
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,74
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.516
|3.605
|32,24
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|15,59
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,18
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 31 artarak (% 0.94 ) 1, 538
-
16:14ASUZU
Yüzde 4.36 oranında artışla 18.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 576 adet işlem
-
16:11GWIND
Yüzde 4.65 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 431, 176 adet işlem
-
16:09VAKFN
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 685, 632 adet işlem
-
16:07BIOEN
Yüzde 4.86 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 910, 202 adet işlem