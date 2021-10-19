***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
19.10.2021 17:04
***Z30KP******ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZPBDL******ZRE20******Z30KE******ZTM15******ZELOT******ZPT10******ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPT10, ZELOT, ZPLIB, ZPBDL, ZGOLD, Z30EA, Z30KE, Z30KP, ZRE20, ZTM15]
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
-
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
19/10/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
19/10/2021
Sıra Açma Saati
17:15
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı Ziraat Yatırım (ZRY) olan BYF sıraları (ZPX30.F, ZPT10.F, ZELOT.F, ZPLIB.F, ZPBDL.F, ZGOLD.F, Z30EA.F, Z30KE.F, Z30KP.F, ZRE20.F, ZTM15.F), piyasa yapıcı üyenin ilgili sıraların işleme kapatılmasına sebebiyet veren teknik sorunun giderildiğini Borsamıza bildirmesi üzerine, saat 17:15'ten itibaren yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971452
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0068
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
18:05530,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,39
|Açılış
|: 530,19
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3116
|9,3198
|% -0,12
|
|Euro
|10,8371
|10,8439
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,8148
|12,8791
|% 0,28
|
|Frank
|10,0565
|10,1171
|% -0,08
|
|Riyal
|2,4751
|2,4875
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|5,82
|
|Altın Gr.
|530
|530
|0,39
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,19
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|0,69
|