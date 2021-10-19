***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***Z30KP******ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZPBDL******ZRE20******Z30KE******ZTM15******ZELOT******ZPT10******ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZPX30, ZPT10, ZELOT, ZPLIB, ZPBDL, ZGOLD, Z30EA, Z30KE, Z30KP, ZRE20, ZTM15]TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıKapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi19/10/2021Sıra Açma Başlangıç Tarihi19/10/2021Sıra Açma Saati17:15AçıklamalarPiyasa yapıcısı Ziraat Yatırım (ZRY) olan BYF sıraları (ZPX30.F, ZPT10.F, ZELOT.F, ZPLIB.F, ZPBDL.F, ZGOLD.F, Z30EA.F, Z30KE.F, Z30KP.F, ZRE20.F, ZTM15.F), piyasa yapıcı üyenin ilgili sıraların işleme kapatılmasına sebebiyet veren teknik sorunun giderildiğini Borsamıza bildirmesi üzerine, saat 17:15'ten itibaren yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971452BIST