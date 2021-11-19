***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen
19.11.2021 09:58
***Z30KP******ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZPBDL******ZRE20******Z30KE******ZTM15******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, ZPBDL, Z30EA, ZTM15, ZRE20, Z30KP, Z30KE]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/11/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978593
BIST
09:551.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,84
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.749
En Düşük
1.749
09:5510,9305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1055
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8908
09:5512,4137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1509
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3716
09:55656,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -4,09
|Açılış
|: 656,41
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
656,38
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|DITAS
|25,20
|376.614
|% 9,95
|
|PRKAB
|49,16
|11.587.012
|% 9,83
|
|FRIGO
|2,79
|1.459.736
|% 7,31
|
|CELHA
|8,10
|611.453
|% 5,47
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|GMTAS
|2,23
|22.405
|% -5,11
|
|AKSUE
|20,50
|292.945
|% -2,66
|
|DOGUB
|2,97
|4.161
|% -2,30
|
|BRMEN
|2,04
|25.263
|% -1,92
|
|ZRGYO
|2,35
|167.349.642
|% 0,00
|
|GARAN
|12,26
|24.550.135
|% 0,16
|
|THYAO
|18,15
|13.925.061
|% 0,83
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,64
|11.652.386
|% 1,11
|
|ZRGYO
|2,35
|167.349.642
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|8.977.683
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,64
|11.652.386
|% 1,11
|
|BSOKE
|2,34
|5.860.415
|% 0,00
|
|GARAN
|12,26
|24.550.135
|% 0,16
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8916
|10,9305
|% -0,96
|
|Euro
|12,3754
|12,4137
|% -1,20
|
|Sterlin
|14,7803
|14,8544
|% -0,52
|
|Frank
|11,8121
|11,8832
|% -0,60
|
|Riyal
|2,9188
|2,9335
|% -0,53
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-1,99
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,00
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|0,93
|