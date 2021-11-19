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***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen

19.11.2021 09:58
***Z30KP* *ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZPBDL* *ZRE20* *Z30KE* *ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(


***Z30KP******ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZPBDL******ZRE20******Z30KE******ZTM15******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, ZPBDL, Z30EA, ZTM15, ZRE20, Z30KP, Z30KE]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18/11/2021
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978593


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
09:551.749
Değişim :  0,68% |  11,84
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 180,90 12.871.940 % 9,97  
DITAS 25,20 376.614 % 9,95  
PRKAB 49,16 11.587.012 % 9,83  
FRIGO 2,79 1.459.736 % 7,31  
CELHA 8,10 611.453 % 5,47  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 10,8916 10,9305 % -0,96  
Euro 12,3754 12,4137 % -1,20  
Sterlin 14,7803 14,8544 % -0,52  
Frank 11,8121 11,8832 % -0,60  
Riyal 2,9188 2,9335 % -0,53  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 -1,99  
Altın Gr. 660 660 -0,79  
Cumhuriyet 4.386 4.452 179,00  
Tam 4.357 4.485 188,88  
Yarım 2.106 2.169 91,37  
Çeyrek 1.056 1.085 45,68  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 0,02  
Gümüş Gr. 8,81 8,82 0,00  
B. Petrol 82,17 82,17 0,93  
Seans Raporu 09:55
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