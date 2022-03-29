***Z30KP* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.03.2022 10:24
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28/03/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013618
BIST
12:092.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 18,37
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
12:0914,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8413
En Düşük
14,7891
12:0916,3651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0870
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3705
En Düşük
16,2656
12:09911,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,17
|Açılış
|: 911,65
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.524.958
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|PSGYO
|15,53
|85.353.833
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|39.117.912
|% -9,95
|
|PKENT
|233,00
|26.777.014
|% -5,48
|
|PAPIL
|20,96
|6.397.944
|% -3,94
|
|PENGD
|3,72
|27.375.820
|% -3,88
|
|THYAO
|29,48
|1.030.201.020
|% 1,45
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|SISE
|14,58
|757.285.290
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,25
|676.282.390
|% 0,66
|
|ODAS
|1,88
|513.449.288
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|513.449.288
|% 4,44
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,40
|301.906.047
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|214.333.032
|% 8,09
|
|DOHOL
|3,33
|195.298.033
|% 2,78
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8295
|14,8375
|% 0,15
|
|Euro
|16,3516
|16,3631
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,3221
|19,4190
|% -0,08
|
|Frank
|15,7729
|15,8680
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,20
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,19
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.137
|-69,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-69,37
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,56
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,78
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22CEMTS
Yüzde 6.95 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 767 adet işlem
-
12:21ODAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 225, 305 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 01 artarak (% 0.79 ) 2, 419
-
12:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PSGYO, CEOEM
-
12:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, SISE