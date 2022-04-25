***Z30KP* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.04.2022 10:47
***Z30KP******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023419
BIST
13:532.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,31
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5314,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0238
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5315,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0221
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:53906,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,16
|Açılış
|: 906,09
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.751.346
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,31
|83.095.350
|% 8,45
|
|EUHOL
|2,83
|3.853.385
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,82
|16.248.984
|% -6,04
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,14
|3.779.782.920
|% 1,36
|
|KRDMD
|15,35
|1.657.044.230
|% 1,93
|
|TUPRS
|251,90
|989.002.326
|% -2,89
|
|SISE
|17,87
|912.521.542
|% -0,33
|
|EREGL
|34,66
|886.417.817
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,77
|589.294.527
|% 0,36
|
|ODAS
|2,49
|363.219.101
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,13
|605.267.244
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,35
|1.657.044.230
|% 1,93
|
|TSKB
|1,96
|201.129.659
|% -1,51
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7852
|14,7878
|% 0,14
|
|Euro
|15,7994
|15,8101
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7489
|18,8430
|% -0,14
|
|Frank
|15,3709
|15,4635
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9295
|3,9492
|% 0,03
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|9,58
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,52
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,47
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,37
|