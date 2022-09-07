***Z30KP* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.09.2022 09:43
***Z30KP******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/09/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060840
BIST
13:053.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 95,64
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.498
En Düşük
3.428
13:0518,2481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2481
En Düşük
18,2142
13:0518,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:051.008,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.008,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:05
|VAKBN
|11,78
|1.196.076.989
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.197.576
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.953.900
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,45
|2.354.327.371
|% 9,40
|
|HEDEF
|9,81
|40.801.188
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,13
|932.227
|% -3,15
|
|GMTAS
|3,23
|11.745.168
|% -2,42
|
|ATAGY
|5,16
|1.329.347
|% -2,27
|
|YKBNK
|8,19
|4.890.700.585
|% 4,46
|
|AKBNK
|16,00
|4.730.558.513
|% 1,98
|
|THYAO
|75,80
|3.331.679.657
|% 1,47
|
|EKGYO
|4,99
|2.854.350.440
|% 2,25
|
|ISCTR
|11,16
|2.722.870.524
|% 8,45
|
|YKBNK
|8,19
|4.890.700.585
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,99
|2.854.350.440
|% 2,25
|
|AKBNK
|16,00
|4.730.558.513
|% 1,98
|
|ISCTR
|11,16
|2.722.870.524
|% 8,45
|
|HALKB
|12,45
|2.354.327.371
|% 9,40
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2338
|18,2378
|% 0,12
|
|Euro
|18,2647
|18,2790
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8892
|20,9940
|% -0,37
|
|Frank
|18,6366
|18,7489
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8386
|4,8628
|% 0,06
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,60
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.798
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,48
|87,48
|-0,52
|