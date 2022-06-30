***ZBJ* *VFK* *VKT* *TZV* *TZL* *HKV* *HPV* *ZPK* *HLL* *VK6* *TZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.06.2022 16:03
***ZBJ******VFK******VKT******TZV******TZL******HKV******HPV******ZPK******HLL******VK6******TZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPK, VFK, HPV, TZT, TZV, HKV, VKT, TZL, ZBJ, HLL, VK6]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 01/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Unvan
Yeni Unvan
ZPK
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
VFK
Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
HPV
Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
TZT
Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TZV
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
HKV
Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
VKT
Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TZL
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
ZBJ
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu
HLL
Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu
Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu
VK6
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040362
BIST