***ZBJ* *VFK* *VKT* *TZV* *TZL* *HKV* *HPV* *ZPK* *HLL* *VK6* *TZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***ZBJ******VFK******VKT******TZV******TZL******HKV******HPV******ZPK******HLL******VK6******TZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZPK, VFK, HPV, TZT, TZV, HKV, VKT, TZL, ZBJ, HLL, VK6]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 01/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Fon KoduEski UnvanYeni UnvanZPKZiraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım FonuZiraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuVFKZiraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuZiraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPVZiraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuZiraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuTZTZiraat Portföy Borçlanma Araçları FonuZiraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) FonuTZVZiraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuZiraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKVZiraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuZiraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKTZiraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuZiraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZLZiraat Portföy Para Piyasası FonuZiraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuZBJZiraat Portföy Başak Para Piyasası FonuZiraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuHLLZiraat Portföy Halkbank Para Piyasası FonuZiraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuVK6Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası FonuZiraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040362BIST