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***ZBJ* *VFK* *VKT* *TZV* *TZL* *HKV* *HPV* *ZPK* *HLL* *VK6* *TZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

30.06.2022 16:03
***ZBJ* *VFK* *VKT* *TZV* *TZL* *HKV* *HPV* *ZPK* *HLL* *VK6* *TZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duy


***ZBJ******VFK******VKT******TZV******TZL******HKV******HPV******ZPK******HLL******VK6******TZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPK, VFK, HPV, TZT, TZV, HKV, VKT, TZL, ZBJ, HLL, VK6]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 01/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
                                                                    
               
    Fon Kodu
    Eski Unvan
    Yeni Unvan

         
ZPK
 
      Ziraat Portföy Kısa Vadeli  Kira Sertifikası Katılım Fonu
 
      Ziraat Portföy Kısa Vadeli  Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
 

         
 
VFK
           
 
Ziraat Portföy İkinci Kısa  Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy İkinci Kısa  Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
 

         
 
HPV
           
 
Ziraat Portföy Halkbank Kısa  Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Halkbank Kısa  Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
 

         
 
TZT
           
 
Ziraat Portföy Borçlanma  Araçları Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Borçlanma  Araçları (TL) Fonu
 

         
 
TZV
           
 
Ziraat Portföy Kısa Vadeli  Borçlanma Araçları Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Kısa Vadeli  Borçlanma Araçları (TL) Fonu
 

         
 
HKV
           
 
Ziraat Portföy Halkbank Kısa  Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Halkbank Kısa  Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
 

         
 
VKT
           
 
Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa  Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa  Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
 

         
 
TZL
           
 
Ziraat Portföy Para Piyasası  Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Para Piyasası  (TL) Fonu
 

         
 
ZBJ
           
 
Ziraat Portföy Başak Para  Piyasası Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Başak Para  Piyasası (TL) Fonu
 

         
 
HLL
           
 
Ziraat Portföy Halkbank Para  Piyasası Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Halkbank Para  Piyasası (TL) Fonu
 

         
 
VK6
           
 
Ziraat Portföy Vakıfbank Para  Piyasası Fonu
 
           
 
Ziraat Portföy Vakıfbank Para  Piyasası (TL) Fonu
 

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040362


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KOZAL 187,00 1.359.912.475 % 10,00  
GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
ULUUN 22,74 66.036.559 % 9,96  
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Sterlin 20,1522 20,2533 % -0,57  
Frank 17,3532 17,4577 % -0,32  
Riyal 4,4535 4,4758 % 0,42  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -2,75  
Altın Gr. 974 974 4,51  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.499 6.600 10,00  
Yarım 3.181 3.227 5,00  
Çeyrek 1.593 1.613 2,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,86 -0,43  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 -0,19  
B. Petrol 111 111 1,93  
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